Как происходит газообмен между легкими и тканях?
Биология
Как происходит газообмен между легкими и тканях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перенос O2 и CO2 между кровью системных капиляров и клетками осуществляется путем простой диффузии. При газообмене между тканями и кровью толщина диффузного барьера менее 0,5 мкм. Недостаток снабжения тканей кислородом называется гипоксией
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Математика
3. Реши задачу. Запиши краткую запись. В автобусе было 30 человек. Из них 20 человек сидели, а остальные – стояли. Сколько человек стояли в автобус...
Українська мова
Русский язык
Українська мова