Как происходит газообмен между легкими и тканях?

Биология
Как происходит газообмен между легкими и тканях?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перенос O2 и CO2 между кровью системных капиляров и клетками осуществляется путем простой диффузии. При газообмене между тканями и кровью толщина диффузного барьера менее 0,5 мкм. Недостаток снабжения тканей кислородом называется гипоксией
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