Как происходит газообмен между легкими и тканях?

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Перенос O2 и CO2 между кровью системных капиляров и клетками осуществляется путем простой диффузии. При газообмене между тканями и кровью толщина диффузного барьера менее 0,5 мкм. Недостаток снабжения тканей кислородом называется гипоксией