3. Реши задачу. Запиши краткую запись. В автобусе было 30 человек. Из них 20 человек сидели, а остальные – стояли. Сколько человек стояли в автобусе? 4. Постройте ломаную линию, длина звеньев которой 2 см; 4 см; 7 см. Найдите д...
Математика
3. Реши задачу. Запиши краткую запись. В автобусе было 30 человек. Из них 20 человек сидели, а остальные – стояли. Сколько человек стояли в автобусе? 4. Постройте ломаную линию, длина звеньев которой 2 см; 4 см; 7 см. Найдите длину всей ломаной линии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. В автобусе 30 человек, из них 20 сидят, значит: 30-20= 10(чел.)- стояли 4. Кароч, строй линию. Потом пишешь: 2+4+7=13(см)- длина всей ломаной линии
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