3. Реши задачу. Запиши краткую запись. В автобусе было 30 человек. Из них 20 человек сидели, а остальные – стояли. Сколько человек стояли в автобусе? 4. Постройте ломаную линию, длина звеньев которой 2 см; 4 см; 7 см. Найдите д...

Математика

3. Реши задачу. Запиши краткую запись. В автобусе было 30 человек. Из них 20 человек сидели, а остальные – стояли. Сколько человек стояли в автобусе? 4. Постройте ломаную линию, длина звеньев которой 2 см; 4 см; 7 см. Найдите длину всей ломаной линии.

Автор: Гость