Веществом молекулярного строения является 1) озон 2) оксид бария 3) графит 4) сульфид калия

Химия
Веществом молекулярного строения является 1) озон 2) оксид бария 3) графит 4) сульфид калия
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Озон, у него формула О3                
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