Веществом молекулярного строения является 1) озон 2) оксид бария 3) графит 4) сульфид калия
Химия
Веществом молекулярного строения является 1) озон 2) оксид бария 3) графит 4) сульфид калия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Озон, у него формула О3
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