Найти углы параллелограмма если один угол на 36 градусов меньше другого.
Математика
Найти углы параллелограмма если один угол на 36 градусов меньше другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый угол не известен, значит он x. Сказано что второй угол на 36° меньше, чем первый, значит он x-36. Соседние углы в параллелогрмме в сумме дают 180° => x+x-36=180 2x=180+36 2x=216 x=216/2 x=108°-первый угол, а второй на 36° меньше, значит равен 108-36=72°. Противолежащие углы равны.
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