Количество десятков двухзначного числа в 2 раза больше количества едениц. Поменяв местами цифры числа, получится двухзначное число, меньше исходного на 27. Найдите первоночальное число

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Обозначим исходное число ху, если поменять местами цифры то получится ух из условия задачи составим систему уравнений х=2у ух+27=ху (здесь ух и ху - это не произведения переменных а двухзначные числа) х=2у 10у+х+27=10х+у х=2у 9х-9у=27 подставим знечение х во второе уравнение 18у-9у=27 9у=27 у=27/9=3 х=2у=2*3=6 исходное число 63 проверка 6=2*3 63-27=36