При якому значенні Х значення виразу 121х на 112 більше за 130
Математика
При якому значенні Х значення виразу 121х на 112 більше за 130
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тобто завдання стоїть таке : коли 6.5-0.1хбуде менше 1.5?Маємо нерівність 6.5-0.1х<1.5 , переносимо и отримуємо 5<0.1х , тоді х>50 , тобто всі числа після 50 будуть розв'язками нерівності.
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