Опис зовнішності Івана Підкови

Українська література
Опис зовнішності Івана Підкови
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ван Підкова був одним із керівників визвольної боротьби українського народу проти турецько-татарських загарбників. І хоча ніяких відомостей про його участь в морських походах немає, Тарас Шевченко припустив, що він міг бути не тільки учасником, а й ініціатором такого походу. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Каковы генотипы родителей,если в семье 5 здоровых девочек и 1 мальчик гемофилек?С РЕШЕНИЕМ!!!
Ответить
Русский язык
Pomogite damashku pojalusta
Ответить
Математика
Два игрока по очереди разламывают шоколадку размером 100х99. За один ход разрешаетс?? сделать прямолинейный разлом вдоль углубления одного из имеющ...
Ответить
Английский язык
Помогите написать небольшой рассказ на английском языке про своё увлечение (хокк??й) и увлечения друга (футбол) Срочно ! Спасите!
Ответить
Алгебра
Мастер выполняет заказ за 12 часов, а его ученик за 18 часов сколько часов им нужно ч??обы выполнить совместный заказ?
Ответить