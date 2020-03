Помогите написать небольшой рассказ на английском языке про своё увлечение (хокк??й) и увлечения друга (футбол) Срочно ! Спасите!

Гость: Гость:

Хоккей держит в напряжении каждую минуту. Суровые мужчины на льду того и гляди ввяжутся в драку. Оживленную атмосферу поддерживают знаменитые хоккейные музыкальные заставки В перерывах, разгоряченные переживаниями зрители спешат к нехитрым хоккейным угощениям - хот-догам и напиткам, которые кажутся потрясающе вкусными. В то время как обаятельные девушки-фигуристки в фирменной одежде клуба-хозяина приводят в порядок лед на арене. Ни на минуту не покидает ощущение праздника. Помню, как в первый раз на матче я боялся, что не смогу разглядеть момент, когда шайба попадет в ворота и мне придется узнавать об этом из результатов на табло или по крикам болельщиков. Но я разглядел и до сих пор помню восторг, что я оказался причастен к чему-то большому и объединяющему. А мой друг любит футбол. Игра в футбол – для смелых и сильных духом людей, для тех, кто верит в победу и не падает духом после проигрыша. Мой друг как раз один из таких. Футбол – хорошая спортивная игра, в которую ради занятия физкультурой должны играть все мои ровесники. Но они, к сожалению, все свободное время просиживают у компьютерных мониторов, забивая виртуальные голы, или пишут всякие глупости на форумах болельщиков, а ощущения здорового тела и духа после настоящей игры в футбол не испытывают. Мне их за это искренне жаль. Но, как говорится, каждому — свое, а жизнь еще покажет, кто к ней больше приспособлен, компьютерщик или дворовый футболист. Hockey keeps in suspense every minute. Severe men on the ice and look to vvyazhutsya the fray. A lively atmosphere is maintained famous hockey musical screensaver During the breaks, the audience experiences flushed hurry to uncomplicated hockey refreshments - hot dogs and drinks that seem to be amazingly delicious. While charming girl figure skater in the original clothes of the host club put in order the ice arena. Not for a moment does not leave a feeling of celebration. I remember the first time in the match, I was afraid that I could not see when the puck gets into the gate, and I will have to learn about it from the results on the scoreboard and by the screams of fans. But I saw and can still remember the excitement that I was involved in something big and unifying. A friend of mine loves football. The game of football - for the brave and strong-minded people, for those who believe in victory and not fall apart after a loss. My friend is just one of them. Football - a good sports game, which for the sake of physical education classes have to play all my peers. But they, unfortunately, all the free time sit out at computer monitors, virtual scoring goals, or write stupid things on the fan forums, and feeling healthy body and mind after a real game of football does not suffer. I have them for this sorry. But as they say, everyone - his own, but life still shows who it better adapted, a programmer or yard football.