ПОМОГИТЕЕЕ Какие количественные и качественные характеристики памяти вам известны??
Биология
ПОМОГИТЕЕЕ Какие количественные и качественные характеристики памяти вам известны??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К количественным характеристикам относятся скорость, прочность, длительность, точность и объем запоминания. Качественные различия касаются как доминирования отдельных видов памяти - зрительной, слуховой, эмоциональной, двигательной и других, так и их функционирования.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
В романе ИЗ ПУШКИ НА ЛУНУ Ж. Верн описал тоску и уныние, царившие в одном клубе, объ??динявшие энтузиастов своего дела . От чего уныние спросите вы...
Физика
Рассчитайте массу воды, которая должна пройти через плотину гидроэлектростанции высотой 20 м, чтобы обеспечить электроэнергией в течение одного ча...