ПОМОГИТЕЕЕ Какие количественные и качественные характеристики памяти вам известны??

Биология
ПОМОГИТЕЕЕ Какие количественные и качественные характеристики памяти вам известны??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К количественным характеристикам относятся скорость, прочность, длительность, точность и объем запоминания. Качественные различия касаются как доминирования отдельных видов памяти - зрительной, слуховой, эмоциональной, двигательной и других, так и их функционирования.
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