В романе ИЗ ПУШКИ НА ЛУНУ Ж. Верн описал тоску и уныние, царившие в одном клубе, объ??динявшие энтузиастов своего дела . От чего уныние спросите вы,... КОРОЧЕ Вопрос из леонардо номер 36 кто решает помогите пожалуйста!
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В романе ИЗ ПУШКИ НА ЛУНУ Ж. Верн описал тоску и уныние, царившие в одном клубе, объ??динявшие энтузиастов своего дела . От чего уныние спросите вы,... КОРОЧЕ Вопрос из леонардо номер 36 кто решает помогите пожалуйста!
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Я думаю ответ 5,удачи
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