В одной книге с страниц а в другой d страниц. за сколько дней толя прочитает эти две книги читая в день по 8
Математика
В одной книге с страниц а в другой d страниц. за сколько дней толя прочитает эти две книги читая в день по 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С\ 8 - дней для первой книги d \ 8 - дней для прочтения второй книги с\8 + d \ 8 = ( c+d )\8 - дней нужно чтобы прочитать обе книжки
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