В одной книге с страниц а в другой d страниц. за сколько дней толя прочитает эти две книги читая в день по 8

Математика
В одной книге с страниц а в другой d страниц. за сколько дней толя прочитает эти две книги читая в день по 8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С\ 8   - дней для первой книги d \ 8 - дней для прочтения второй книги с\8 + d \ 8 = ( c+d )\8  -  дней нужно чтобы прочитать обе книжки
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