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Перевод текста. СРОЧНО!!!
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Гость:
Матерей и дочерей фестиваля получил особую активность для матери и дочери: мать и дочь конкурс танца шрифт семейства ayita и Дилан очень хорошо танцует, у них есть три призовых места в конкурсе. Шрифт семейства ayita не было сестры, поэтому она и ее мама-в конкурсе каждый год. У них есть специальные костюмы с яркими перьями. Музыкальное шествие фестиваля "Красная земля", а также шествие по улицам Оклахомы. Брат шрифт семейства ayita Лен в шествии со своими друзьями. У них есть инструменты, называемые погремушки и канистры с водой. Это фантастический день!
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