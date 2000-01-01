Составить ССП, СПП, БСП с аббревиатурами.
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Составить ССП, СПП, БСП с аббревиатурами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ССП (сложносочиненное)Я открыл окно, и в комнату ворвался вихрь свежего ветра.СПП (сложноподчиненное)Моя мама уехала, когда часы показывали ровно двенадцать.БСП (бессоюзное сложное предложение)Мама читает книгу, папа ремонтирует телевизор.Простое с однородными членами.В моей комнате на столе небрежно были разбросаны учебники, ручки, карандаши, тетради. (однородные подлежащие)
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