Решить уравнение: 1 – 7(4 + 2x) = –9 – 4x.
Алгебра
Решить уравнение: 1 – 7(4 + 2x) = –9 – 4x.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-7(4+2x)=-9-4x 1-28-14x=-9-4x -14x+4x=-9-1+28 -10x=18 x=-1.8
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