Мы любим ходить в лес там много тайн и загадок у старой сосны ребята видели нору лисицы Сережа заметил в траве ёжика Катюша слушала кукушку а маленькая Света нашла красивый гриб это был мухомор 1.Найди и подчеркни главные члены...
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Мы любим ходить в лес там много тайн и загадок у старой сосны ребята видели нору лисицы Сережа заметил в траве ёжика Катюша слушала кукушку а маленькая Света нашла красивый гриб это был мухомор 1.Найди и подчеркни главные члены предложении-Катюша слушала кукушку. 2.Раздели слова на слоги,поставить ударение в предложении:Там много тайн и загадок. 3.Маленькая. 4.Подобрать однокоренные слова к слову лес.
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