7ya²/y³-x²*2y-2/14a.Дратути помогите плиз решить очень нужно вопрос жизни и смерти.Всем добра.)))

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7уа^2/у^3-х^2*2у-2/14а=7а^2/у^2-х^2*2у-2/14а (приведёт все к одному знаменателю); (7а^2*14а-14а*у^2*х^2*2у-2*у^2)/14а*у^2= (49*2*а^3-7*4*а*у^3*х^2-2*у^2)/14а*у^2= 2(49а^3-7*2*а*у^3*х^2-у^2)/7*2*у^2= 49а^3/7у^2-7*2*а*у^3*х^2/7у^2-у^2/7у^2= 7а^3/у^2-2а*у*х^2-1/7 - это все, что я могу решить с 3мя неизвестными...