Задача № 1. Определите массу иодида натрия NaI количеством вещества 0,6 моль. задача № 2. Рассчитайте количество вещества и массу 36*1023 молекул оксида барияBaO. задача № 3. Сколько моль и молекул содержится в 28,4 г оксида...

Химия

Задача № 1. Определите массу иодида натрия NaI количеством вещества 0,6 моль. задача № 2. Рассчитайте количество вещества и массу 36*1023 молекул оксида барияBaO. задача № 3. Сколько моль и молекул содержится в 28,4 г оксида фосфора (V)P2O5. задача № 4. Сколько моль и молекул содержится в 12,6 г азотной кислоты HNO3? задача № 5. Сколько моль и молекул содержится в 26,4 г сульфида железа (II)FeS? задача № 6. Найти массу 0,5 моль хлора Сl2. Сколько там содержится молекул? задача № 7. Найти массу 0,1 моль водорода H2. Сколько содержится молекул в данном количестве водорода? задача № 8. Найти массу 0,3 моль кислорода O2. Сколько содержится молекул в данном количестве кислорода?

Автор: Гость