Задача № 1. Определите массу иодида натрия NaI количеством вещества 0,6 моль. задача № 2. Рассчитайте количество вещества и массу 36*1023 молекул оксида барияBaO. задача № 3. Сколько моль и молекул содержится в 28,4 г оксида...
Химия
Задача № 1. Определите массу иодида натрия NaI количеством вещества 0,6 моль. задача № 2. Рассчитайте количество вещества и массу 36*1023 молекул оксида барияBaO. задача № 3. Сколько моль и молекул содержится в 28,4 г оксида фосфора (V)P2O5. задача № 4. Сколько моль и молекул содержится в 12,6 г азотной кислоты HNO3? задача № 5. Сколько моль и молекул содержится в 26,4 г сульфида железа (II)FeS? задача № 6. Найти массу 0,5 моль хлора Сl2. Сколько там содержится молекул? задача № 7. Найти массу 0,1 моль водорода H2. Сколько содержится молекул в данном количестве водорода? задача № 8. Найти массу 0,3 моль кислорода O2. Сколько содержится молекул в данном количестве кислорода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 Решение: 1)от количества идем к массе: m(NaI)=0.6*150=90 ГРАММ Mr(NaI)=150 ГР/МОЛЬ №2 Решение: 1)N(BaO)=36*10^23 n(BaO)=36*10^23/6*10^23=6 МОЛЬ 2) От количества идем к массе: m(BaO)=6*153.4=920.4 ГРАММ Mr(BaO)=16+137.4=153.4 ГР/МОЛЬ №3 Решение: 1)n(P2O5)=28.4/152=0.18 МОЛЬ Mr(P2O5)=16*5+2*31=152 ГР/МОЛЬ 2)N(P2O5)=n*Na=6*10^23*0.2=1.2*10^23 №4 Решение: 1) ОТ МАССЫ ПЕРЕХОДИМ НА КОЛИЧЕСТВО n(HNO3)=12.6/63=0.2 МОЛЬ Mr(HNO3)=1+14+48=63 ГР/МОЛЬ 2)N(HNO3)=0.2*6*10^23=1.2 №5 Решение: ОТ МАССЫ ИДЕМ НА КОЛИЧНСТВО 1)n(FeS)=26.4/88=0.3 МОЛЬ Mr(FeS)=32+56=88 ГР/МОЛЬ 2)N(FeS)=0.3*6*10^23=1.8*10^23 №6 Решение: 1)ОТ КОЛИЧЕСТВА ИДЕМ К МАССЕ: m(Cl2)=71*0.5=35 ГРАММ 2)N(Cl2)=0.5*6*10^23=3*10^23 №7 Решение: 1)ОТ КОЛИЧЕСТВА ИДЕМ К МАССЕ: m(H2)=0.1*2-0.2 МОЛЬ 2)N(H2)=O.1*6*10^23=0.6*10^23 №8 Решение: 1)ОТ КОЛИЧЕСТВА ИДЕМ К МАССЕ: m(O2)=0.3*32=9.6 ГРАММ M(O2)=16*2=32 ГР/МОЛЬ 2)N(O2)=0.3*6*10^23=1.8*10^23
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Английский язык
Английский язык