Представь,что Антони ван Левенгук смог перенестись в наше время и его знакомят с современными увеличительными приборами. Что бы он мог сказать на это?
Биология
Представь,что Антони ван Левенгук смог перенестись в наше время и его знакомят с современными увеличительными приборами. Что бы он мог сказать на это?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Як ви досягли такого прогресу? або Як ви змогли винайти такі прилади
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