Представь,что Антони ван Левенгук смог перенестись в наше время и его знакомят с современными увеличительными приборами. Что бы он мог сказать на это?

Биология

Представь,что Антони ван Левенгук смог перенестись в наше время и его знакомят с современными увеличительными приборами. Что бы он мог сказать на это?

Автор: Гость