166 упражнение заранее спасибо
Русский язык
166 упражнение заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Троллейбус, автомобиль, трамвай. 2. Копейка, шиллинг, доллар. 3. Холодильник. 4. Далматин, лабрадор, терьер, ротвейлер. 5. Телевидение, радио, журналы. 6. Кровать, софа, шифоньер, диван, сервант. 7. Ночник, бра, люстра.
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