Три кондитери виготовили 270 тортів.Перший віконав 2/9 роботі , другий 5/18 роботи по с??ількі тортів виготовив кожен Автомобиль за 3 години проїхав 234 км . за першу год 7/18 ціеї відстані , за другу 0,4 год.яку відстань прої...

Гость: Гость:

№ 1. Первый кондитер - 2/9 всей работы Второй кондитер - 5/18 всей работы Третий кондитер - ? --------------------------------------------------- 1) 2/9 * 270 = 270 : 9 * 2 = 60 тортов - изготовил первый кондитер; 2) 5/18 * 270 = 270 : 18 * 5 = 75 тортов - изготовил второй кондитер; 3) 270 - (60 + 75) = 270 - 135 = 135 тортов - изготовил третий кондитер. Вiдповiдь: 60 тортiв, 75 тортiв i 135 тортiв. № 2. За первый час - 7/18 всего расстояния За второй час - 0,4 всего расстояния За третий час - ? -------------------------------------------------------- 1) 7/18 * 234 = 234 : 18 * 7 = 91 (км) - проехал автомобиль за первый час; 2) 0,4 * 234 = 93,6 (км) - проехал автомобиль за второй час; 3) 234 - (91 + 93,6) = 234 - 184,6 = 49,4 (км) - проехал автомобиль за третий час. Вiдповiдь: 49,4 км проiхав автомобiль за третю годину.