Свежая морковь содержит 40%, а сушеная 10% Сколько килограмм свежей морковки потребуется для получения 20 килограмм сухой?

Гость: Гость:

1)в 20 килограммов сухой моркови 10% воды, а 100%-10%=90% чистой моркови найдем сколько воды 20*0.1=2кг воды, и 20-2=18 кг чистой моркови 2)В свежей моркови уже 40% воды и 100%-40%=60% чистой моркови, но те же 18кг чистой моркови, что находятся в сухой и останутся в мокрой, изменится только количество воды, тоесть 18кг это 60% х кг это 100% х=18*100:60=30 кг Ответ 30 кг