Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків,:57454,570454,456702,4037.
Математика
Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків,:57454,570454,456702,4037.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57454=50000+7000+400+50+4. ,456702=400000+56000+6000+700+2 ,4037=4000+37
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