Постройте график функции Y=x2+6x (пожалуйста с объяснением)
Математика
Постройте график функции Y=x2+6x (пожалуйста с объяснением)
Ответ(ы) на вопрос:
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График функцииу=x2+6x
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