Объясни, пожалуйста, закон отражения света

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Лучи, падающие и отраженные, лежат в одной плоскости с перпендикуляром, проведенным к границе раздела двух сред в точке падения луча. угол отражения равен углу падения . p. s. то есть, при каком углу он приземлился (например 34 градуса, под таким же углом он и отразится). существуют разные отражения ( зеркальные и мнимые отражения), это зависит от поверхности, например отражения от зеркала или стекла, где поверхность гладкая то будет зеркальное отр. другой пример - отражения луча от песка, там лучи будут не под одним и тем же углом отражаться, из-за негладкой, нервоной поверхности - называется мнимое отражение.