Мастер выполняет заказ за 12 часов, а его ученик за 18 часов сколько часов им нужно ч??обы выполнить совместный заказ?

Алгебра
Мастер выполняет заказ за 12 часов, а его ученик за 18 часов сколько часов им нужно ч??обы выполнить совместный заказ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мастер выполняет заказ за 12 часов, следовательно, за 1 час он выполнит (1/12) часть заказа ученик выполняет заказ за 18 часов, следовательно, за 1 час он выполнит (1/18) часть заказа вдвоем они за 1 час выполнят (1/12) + (1/18) = (3+2)/36 = 5/36 часть заказа за 1 час ----- 5/36 заказа за х часов -----   1 (целый) заказ х = 1:(5/36) = 36/5 = 7 часов и (1/5) часа т.е. 7 часов 12 минут   или   7.2 часа
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