Мастер выполняет заказ за 12 часов, а его ученик за 18 часов сколько часов им нужно ч??обы выполнить совместный заказ?

Гость: Гость:

Мастер выполняет заказ за 12 часов, следовательно, за 1 час он выполнит (1/12) часть заказа ученик выполняет заказ за 18 часов, следовательно, за 1 час он выполнит (1/18) часть заказа вдвоем они за 1 час выполнят (1/12) + (1/18) = (3+2)/36 = 5/36 часть заказа за 1 час ----- 5/36 заказа за х часов ----- 1 (целый) заказ х = 1:(5/36) = 36/5 = 7 часов и (1/5) часа т.е. 7 часов 12 минут или 7.2 часа