Два игрока по очереди разламывают шоколадку размером 100х99. За один ход разрешаетс?? сделать прямолинейный разлом вдоль углубления одного из имеющихся кусков. Выигрывает тот, кто первым отломит дольку 1х1. Кто выигрывает при п...

Математика

Два игрока по очереди разламывают шоколадку размером 100х99. За один ход разрешаетс?? сделать прямолинейный разлом вдоль углубления одного из имеющихся кусков. Выигрывает тот, кто первым отломит дольку 1х1. Кто выигрывает при правильной игре: начинающий или его партнер? Правильной игрой считается такая игра, при которой игроки, делая ход, стараются выиграть.

Автор: Гость