В блюдце и в стакане налита вода одинаковой массы. Где она испарится быстрее? Поче??у?
Физика
В блюдце и в стакане налита вода одинаковой массы. Где она испарится быстрее? Поче??у?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В блюдце быстрее тк горлышко больше, а значит и испарение будет быстрее
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