Спиши пословицы.укажи падеж существительных в винительном падеже.lt;br /gt;lt;br /gt;1.всякая работа мастера хвалит.2.каждый день жизнь прибавляет частичку мудрости.3.пошло дело на лад,и сам тому рад.4.скромность красит человек...

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Спиши пословицы.укажи падеж существительных в винительном падеже.lt;br /gt;lt;br /gt;1.всякая работа мастера хвалит.2.каждый день жизнь прибавляет частичку мудрости.3.пошло дело на лад,и сам тому рад.4.скромность красит человека.5.трудна ноги ставит,а лень хвалит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. мастера. 2.частичку. 3. лад. 4. человека. 5. ноги
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