Спиши пословицы.укажи падеж существительных в винительном падеже.lt;br /gt;lt;br /gt;1.всякая работа мастера хвалит.2.каждый день жизнь прибавляет частичку мудрости.3.пошло дело на лад,и сам тому рад.4.скромность красит человек...

Русский язык

Спиши пословицы.укажи падеж существительных в винительном падеже.lt;br /gt;lt;br /gt;1.всякая работа мастера хвалит.2.каждый день жизнь прибавляет частичку мудрости.3.пошло дело на лад,и сам тому рад.4.скромность красит человека.5.трудна ноги ставит,а лень хвалит

Автор: Гость