Ответы умоляю 6(3x+5y)+7x-5y= 3(28a+b)-73a+8b= 3m+35n+8(3m-n)= 17(3c+5d)+6c-28d= спасибо за ранее
Математика
Ответы умоляю 6(3x+5y)+7x-5y= 3(28a+b)-73a+8b= 3m+35n+8(3m-n)= 17(3c+5d)+6c-28d= спасибо за ранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= 18х + 30у + 7х - 5у = 25х + 25у = 25(х + у) ------------------------------------------------------------------- = 84а + 3b - 73a + 8b = 11a + 11b = 11(a + b) ------------------------------------------------------------------ = 3m + 35n + 24m - 8n = 27m + 27n = 27(m + n) ------------------------------------------------------------------ = 51c + 85d + 6c - 28d = 57c + 57d = 57(c + d)
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