Отзыв на повесть Гоголя Ночь пере Рождеством

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Я прочитал волшебное произведение Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Это произведение наполнено разными волшебными моментами. В повести есть разные сказочные персонажи: черт, который украл месяц, ведьма Солоха, рассекающая небо на своей метле, и Пацюк, который умел очень быстро вылечивать людей от разных недугов и очень странным образом ел вареники, которые обмакивались в сметану и попадали к нему в рот. В этом произведении есть также сказочная просьба Оксаны к Вакуле: достать черевички, такие как у самой царицы. Наградой было бы то, что Оксана выйдет за него замуж. Разумеется, Оксана понимала, что этот Вакула никаких черевичков не достанет, и сказала это, не подумав, при парубках и девчатах. Также тут не обошлось без смешных моментов. К Солохе часто приходили в гости разные дяди, и никто из них не подозревал, что кроме них к ней ходит кто-то еще, но вот случился такой конфуз. Солоха прилетела вместе с чертом, но вдруг в дверь постучал Голова. Ведьма Солоха тут же спрятала черта в мешок, валявшийся на полу. За Головой пришел дьяк, а за дьяком - Чуб, и в конце концов они все оказались в мешках, причем в одном мешке сидело сразу два человека. И обнаружили они себя в разных хатах, у разных людей, которые принимали их за кабанов и свиней. Сначала кузнец Вакула хотел утопиться из-за неразделенной любви к Оксане, но тот мешок, в котором лежал черт, оказался у него. Черт очень обрадовался, освободившись из мешка, и хотел использовать Вакулу в своих целях, но Вакула не дал ему разгуляться и заставил его лететь в Петербург к самой царице. Вакула оседлал черта, и они полетели. Потом Черт превратился в коня. Вакула увидел запорожцев и решил с ними отправиться к царице. Черт уменьшился и залез к нему в карман. Благодаря своей сообразительности Вакула достал черевички. Как у всех сказок, и у этой сказки счастливый конец. Вакула прилетел домой и женился на Оксане ( без помощи черевичек), и жили они долго и счастливо. И еще Вакула нарисовал черта для церкви. Люди приходили в церковь и плевали в его изображение. Ночь перед Рождеством подразумевает разное волшебство, и Гоголь в своей повести использовал волшебные моменты, ведь все-таки ночь рождественская.