Отзыв о стихотвореним ужасная судьба отца и сына
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Отзыв о стихотвореним ужасная судьба отца и сына
Ответ(ы):
Гость:
Елизавета Алексеевна Арсеньева (урожд. Столыпина) поставила перед отцом Лермонтова условие: за внуком останется наследство - имение в Тарханах, если Юрий Петрович удалится и не будет участвовать в воспитании сына. На девятый день после смерти матери Михаила он покинул имение, виделись они крайне редко. Бабушка лечила, учила, воспитывала внука, всегда была рядом
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