Отзыв о стихотвореним ужасная судьба отца и сына

Гость: Гость:

Елизавета Алексеевна Арсеньева (урожд. Столыпина) поставила перед отцом Лермонтова условие: за внуком останется наследство - имение в Тарханах, если Юрий Петрович удалится и не будет участвовать в воспитании сына. На девятый день после смерти матери Михаила он покинул имение, виделись они крайне редко. Бабушка лечила, учила, воспитывала внука, всегда была рядом