Овощеводы получили в одной теплице по 32 кг овощей с каждого квадратного метра на площади 400 м а в другой по 28 кг овощей на площади 300 м сколько килограммов овощей получили в двух теплицах

Математика

Овощеводы получили в одной теплице по 32 кг овощей с каждого квадратного метра на площади 400 м а в другой по 28 кг овощей на площади 300 м сколько килограммов овощей получили в двух теплицах

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