Овощеводы получили в одной теплице по 32 кг овощей с каждого квадратного метра на площади 400 м а в другой по 28 кг овощей на площади 300 м сколько килограммов овощей получили в двух теплицах
Математика
Овощеводы получили в одной теплице по 32 кг овощей с каждого квадратного метра на площади 400 м а в другой по 28 кг овощей на площади 300 м сколько килограммов овощей получили в двух теплицах
Ответ(ы):
Гость:
1) 400*32= 12800( кг)- овощей на 1 теплице. 2) 300* 28= 8400 ( кг )- овощей на 2 теплице. 3) 12800 + 8400 = 21200 ( кг ) - овощей на 2 теплицах. Ответ: 21200 кг овощей на 2 теплицах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите,пожалуйста! Во сколько раз уменьшится S из формулы S=ut,если u увеличить в 5 раз,а t уменьшить в 10 раз?
Математика
Умоляю помогите!! Дам больше 10 баллов! Найдите наименьший общий знаменатель цифр 24 и 42 ПРОШУ ВАС ЗАВТРА САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ(((
Алгебра
. Сестра 4 года назад была старше брата в 1.5 раза, а через 6 лет она будет старше брат?? на 25%. Сколько лет сестре и брату?
Математика
Деталь изображенная на чертеже изготовлена из листового железо чертёж сделан в м??сштабе 4 : 1 выполнив измерения найдите расход железа в граммах е...