Овощеводы получили в одной теплице по 32кг овощей скаждого квадратного метра напл??щади 400м квадратных а в другой по 28кг овощей. на площади 300мквадратных сколько килограммов овощей получили в двух теплицах

Математика

Овощеводы получили в одной теплице по 32кг овощей скаждого квадратного метра напл??щади 400м квадратных а в другой по 28кг овощей. на площади 300мквадратных сколько килограммов овощей получили в двух теплицах

Автор: Гость