Сочинение по тему 'Мы и наши горы'

Гость: Гость:

Узкой долиной, которая зовется ущельем, проходит горная дорога. Автотрасса кажется лишь тоненькой светлой лентой на фоне гор. Все другое пространство, куда достигает зрение, занимают огромные горы, их склоны и вершины. Выше их - только небо. Ближе к дороге горы находятся не острые пики, а округлые вершины. Они густо заросли лесом. Издалека может показаться, что это толстые спины огромных мохнатых медведей, а шкуры у них зеленого цвета. Но шерсть на спинах медведей - это столетние ели высотой в десятки метров. Выше лесу находятся ущелья - безграничные пустые альпийские щелочи. Над ущельями вздымаются настоящие высотные пики, побеленные снегом. Они надевают белые шапки из снега и льда еще осенью, а только в конце весны снимают их. Эти горы рождают бурные, ледяные и хрустально чистые горные реки, что быстро сбегают вниз. Вершины возвышаются одна за другой, и нет им конца. Некоторые из них образуют странные громадные фигуры, похожие на людей и зверей. Далеко на горизонте уже не видны сами горы, а только их призрачные очертания. Якобы голубоватые призраки встают одна за другой на фоне неба. В горах человек ближе всего к небу. Ведь на склонах гор можно даже увидеть густые беленькие тучи, что будто забрели туда. Они висят так низко над землей! Кажется, к ним можно допрыгнуть, дотянуться рукой и оторвать и себе кусочек, который потом медленно растает в руке, как туман. Где еще можно увидеть, как небо становится ниже земли, как не в горах?