Уравнение из 6 класса.Пожалуйста помогите:x+500=2+m+1
Математика
Уравнение из 6 класса.Пожалуйста помогите:x+500=2+m+1
Ответ(ы):
Гость:
С двумя переменными? х+500=2+m+1 x=500-m-3 x=497-m
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