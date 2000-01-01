Олег столкнулся с непростой задачкой. Ему нужно пройти 2км путь, если каждые 30м он ??роходит за 25 мин. За сколько Олег пройдет минут за весь путь? А если ему на следующий день придется пройти еще 6км, сколько потребуется часо...
Математика
Олег столкнулся с непростой задачкой. Ему нужно пройти 2км путь, если каждые 30м он ??роходит за 25 мин. За сколько Олег пройдет минут за весь путь? А если ему на следующий день придется пройти еще 6км, сколько потребуется часов? А минут? Секунд? Помоги Олегу!
Ответ(ы):
Гость:
2 км= 2000 м 2000/30*25=1666,67 минут =27 часов 46 мин или 100 000 секунд 6 км = 6000 м 6000/30*25= 5000 минут или 83 часа и 20 мин или 300 000 секунд
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