Олег столкнулся с непростой задачкой. Ему нужно пройти 2км путь, если каждые 30м он ??роходит за 25 мин. За сколько Олег пройдет минут за весь путь? А если ему на следующий день придется пройти еще 6км, сколько потребуется часо...

Математика

Олег столкнулся с непростой задачкой. Ему нужно пройти 2км путь, если каждые 30м он ??роходит за 25 мин. За сколько Олег пройдет минут за весь путь? А если ему на следующий день придется пройти еще 6км, сколько потребуется часов? А минут? Секунд? Помоги Олегу!

Автор: Гость