На съёмки первых 12 серий многосерийного телефильма ушло на 320 дней меньше,чем на с??ёмки последующих 20 серий. Сколько дней шли съёмки всего телесериала, если каждая серия снималась одно и тоже число дней ппппааааммммооооггг...

Математика
На съёмки первых 12 серий многосерийного телефильма ушло на 320 дней меньше,чем на с??ёмки последующих 20 серий. Сколько дней шли съёмки всего телесериала, если каждая серия снималась одно и тоже число дней ппппааааммммооооггггииииттттееее
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20-12=8серий ушло на 320 дней;8х=320;всего ушло:х=40 дней;х=320/8;40*(20+12)=1280(д);20х-12х=320(д) ответ :1280 дней ,на одну сьемку уходит 40 дней
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