На съёмки первых 12 серий многосерийного телефильма ушло на 320 дней меньше,чем на с??ёмки последующих 20 серий. Сколько дней шли съёмки всего телесериала, если каждая серия снималась одно и тоже число дней ппппааааммммооооггг...

Математика

На съёмки первых 12 серий многосерийного телефильма ушло на 320 дней меньше,чем на с??ёмки последующих 20 серий. Сколько дней шли съёмки всего телесериала, если каждая серия снималась одно и тоже число дней ппппааааммммооооггггииииттттееее

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