В двух коробках 16кг печенья. Найти мамсу печенья в каждой коробке, если в одной из ??их на 4кг больше чем в другой. 2 способа решения.
Математика
В двух коробках 16кг печенья. Найти мамсу печенья в каждой коробке, если в одной из ??их на 4кг больше чем в другой. 2 способа решения.
Ответ(ы):
Гость:
12 в одной и 4 в другой
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