В двух коробках 16кг печенья. Найти мамсу печенья в каждой коробке, если в одной из ??их на 4кг больше чем в другой. 2 способа решения.

Математика

В двух коробках 16кг печенья. Найти мамсу печенья в каждой коробке, если в одной из ??их на 4кг больше чем в другой. 2 способа решения.

Автор: Гость