Помогите решить задачу! Синюю краску разливом в 16 бочек ёмкостью по 55 литров каж??ая. Сколько бочек ёмкостью 80 литров потребуется, чтобы разлить такое же количество белой краски? Заранее спасибо

Математика

Помогите решить задачу! Синюю краску разливом в 16 бочек ёмкостью по 55 литров каж??ая. Сколько бочек ёмкостью 80 литров потребуется, чтобы разлить такое же количество белой краски? Заранее спасибо

Автор: Гость