Помогите решить задачу! Синюю краску разливом в 16 бочек ёмкостью по 55 литров каж??ая. Сколько бочек ёмкостью 80 литров потребуется, чтобы разлить такое же количество белой краски? Заранее спасибо
Математика
Помогите решить задачу! Синюю краску разливом в 16 бочек ёмкостью по 55 литров каж??ая. Сколько бочек ёмкостью 80 литров потребуется, чтобы разлить такое же количество белой краски? Заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
55*16=880 кг синей краски в 16 бочках 880:80=11 бочек потребуется для белой краски
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