Ребята помогите сделать 89,90 заранее спасибо

Математика
Ребята помогите сделать 89,90 заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2.7 0.3 4.21 5.06 0.04 12.125 5.037 0.002 0.026 20 целых 3 десятых 2 целых 3 сотых 0 целых 3 тысячных
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