ПОМОГИТЕ С ХИМИЕЙ, ПЛИЗ! При окислении 9 г предельного одноатомного спирта оксидом меди (II) получено 9,6 г меди. Определите молекулярную формулу спирта. Вычислите массу образовавшегося альдегида, если массовая доля выхода...
Химия
ПОМОГИТЕ С ХИМИЕЙ, ПЛИЗ! При окислении 9 г предельного одноатомного спирта оксидом меди (II) получено 9,6 г меди. Определите молекулярную формулу спирта. Вычислите массу образовавшегося альдегида, если массовая доля выхода составляет 90%.
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