"три завода выпустили 581 станок . первый завод выпустил на 24 станка больше чем втор??й а третий в два с половиной раза больше чем первый и второй вместе. Сколько станков выпустил каждый завод
Математика
"три завода выпустили 581 станок . первый завод выпустил на 24 станка больше чем втор??й а третий в два с половиной раза больше чем первый и второй вместе. Сколько станков выпустил каждый завод
Ответ(ы):
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