Как составить ионное уравнение: (NH4)2 HPO4 + 2HCL = 2NH4CL + H3PO4
Химия
Как составить ионное уравнение: (NH4)2 HPO4 + 2HCL = 2NH4CL + H3PO4
Ответ(ы):
Гость:
2(NH4)+ HPO4 + 2H+CL = 2NH4+CL + 3H+PO4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу! Синюю краску разливом в 16 бочек ёмкостью по 55 литров каж??ая. Сколько бочек ёмкостью 80 литров потребуется, чтобы разл...
Математика
"три завода выпустили 581 станок . первый завод выпустил на 24 станка больше чем втор??й а третий в два с половиной раза больше чем первый и второй...