Как написать условие? На карусели 4 лошадки и 3 верблюда. На сколько больше лошадо??, чем верблюдов? На сколько меньше верблюдов, чем лошадок?
Математика
Как написать условие? На карусели 4 лошадки и 3 верблюда. На сколько больше лошадо??, чем верблюдов? На сколько меньше верблюдов, чем лошадок?
Ответ(ы):
Гость:
На1 шт. меньше верблюдов,чем лошадок, на 1 лошадку больше, чем верблюдов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В двух коробках 16кг печенья. Найти мамсу печенья в каждой коробке, если в одной из ??их на 4кг больше чем в другой. 2 способа решения.