Как написать условие? На карусели 4 лошадки и 3 верблюда. На сколько больше лошадо??, чем верблюдов? На сколько меньше верблюдов, чем лошадок?

Математика
Как написать условие? На карусели 4 лошадки и 3 верблюда. На сколько больше лошадо??, чем верблюдов? На сколько меньше верблюдов, чем лошадок?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На1 шт. меньше верблюдов,чем лошадок, на 1 лошадку больше, чем верблюдов.
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