Как написать условие? На карусели 4 лошадки и 3 верблюда. На сколько больше лошадо??, чем верблюдов? На сколько меньше верблюдов, чем лошадок?

Математика

Как написать условие? На карусели 4 лошадки и 3 верблюда. На сколько больше лошадо??, чем верблюдов? На сколько меньше верблюдов, чем лошадок?

Автор: Гость