Какие функции нёбного язычка и надгортанника при заглатывании пищи
Биология
Какие функции нёбного язычка и надгортанника при заглатывании пищи
Ответ(ы):
Гость:
Небный язычок:Глотательный рефлексТакже отвечает за формирование звуков речи.Надгортанник:При глотании препятствует попаданию пищи в нижние дыхательные пути.
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