Самостоятельно озаглавь части сказки ослиная шкура цитатами из текста.

Литература
Самостоятельно озаглавь части сказки ослиная шкура цитатами из текста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) король говорил, что умершая королева была лучше. 2) Сирень...была... опечалина тем, что все ее советы кончаются неудачно. 3) Все видели ее в гадкой ослиной шкуре... 4) Думая... о чудесной красавице, королевичтяжело заболел. 5) Я женюсь на той, которой это колечко будет впору... 6) Никому оно(колечко) не приходилось впору! 7) Кроль и королева полюбили принцессу ии выдали... замуж за... сына. (Цитаты из текста)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как написать условие? На карусели 4 лошадки и 3 верблюда. На сколько больше лошадо??, чем верблюдов? На сколько меньше верблюдов, чем лошадок?
Ответить
Биология
Какие функции нёбного язычка и надгортанника при заглатывании пищи
Ответить
Математика
Срочно надо. При каких значениях k парабола y=-x^2-3 и прямая y=kx имеют только одну об??ую точку?
Ответить
Математика
В двух коробках 16кг печенья. Найти мамсу печенья в каждой коробке, если в одной из ??их на 4кг больше чем в другой. 2 способа решения.
Ответить
Химия
Помогите решить!!!! 2.46
Ответить