Самостоятельно озаглавь части сказки ослиная шкура цитатами из текста.
Литература
Самостоятельно озаглавь части сказки ослиная шкура цитатами из текста.
Ответ(ы):
Гость:
1) король говорил, что умершая королева была лучше. 2) Сирень...была... опечалина тем, что все ее советы кончаются неудачно. 3) Все видели ее в гадкой ослиной шкуре... 4) Думая... о чудесной красавице, королевичтяжело заболел. 5) Я женюсь на той, которой это колечко будет впору... 6) Никому оно(колечко) не приходилось впору! 7) Кроль и королева полюбили принцессу ии выдали... замуж за... сына. (Цитаты из текста)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как написать условие? На карусели 4 лошадки и 3 верблюда. На сколько больше лошадо??, чем верблюдов? На сколько меньше верблюдов, чем лошадок?
Математика
Математика
В двух коробках 16кг печенья. Найти мамсу печенья в каждой коробке, если в одной из ??их на 4кг больше чем в другой. 2 способа решения.