Самостоятельно озаглавь части сказки ослиная шкура цитатами из текста.

Гость: Гость:

1) король говорил, что умершая королева была лучше. 2) Сирень...была... опечалина тем, что все ее советы кончаются неудачно. 3) Все видели ее в гадкой ослиной шкуре... 4) Думая... о чудесной красавице, королевичтяжело заболел. 5) Я женюсь на той, которой это колечко будет впору... 6) Никому оно(колечко) не приходилось впору! 7) Кроль и королева полюбили принцессу ии выдали... замуж за... сына. (Цитаты из текста)