На синем небе зажглись звёзды. (Разберите предложение по членам предложения)

Русский язык
На синем небе зажглись звёзды. (Разберите предложение по членам предложения)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На съёмки первых 12 серий многосерийного телефильма ушло на 320 дней меньше,чем на с??ёмки последующих 20 серий. Сколько дней шли съёмки всего теле...
Ответить
Литература
Самостоятельно озаглавь части сказки ослиная шкура цитатами из текста.
Ответить
Математика
Как написать условие? На карусели 4 лошадки и 3 верблюда. На сколько больше лошадо??, чем верблюдов? На сколько меньше верблюдов, чем лошадок?
Ответить
Биология
Какие функции нёбного язычка и надгортанника при заглатывании пищи
Ответить
Математика
Срочно надо. При каких значениях k парабола y=-x^2-3 и прямая y=kx имеют только одну об??ую точку?
Ответить