На синем небе зажглись звёзды. (Разберите предложение по членам предложения)
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На синем небе зажглись звёзды. (Разберите предложение по членам предложения)
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