Поиск результатов по фразе "количество. елей растущих в парке относится. к количестак берез. в этом парке как 5:3.сколько. деревьев в парке, если елей там 25?"

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Поиск результатов по фразе "количество. елей растущих в парке относится. к количестак берез. в этом парке как 5:3.сколько. деревьев в парке, если елей там 25?"

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