Доктор это словарное слова?
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Доктор это словарное слова?
Ответ(ы):
Гость:
Да, это словарное слово. И корень доктор.
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