Помогите пожалуйста решить задачу. рабочий выполнил три восьмых работы за 9 часо?? за какое время он выполнит семь двенадцатых работы если будет работать с той же производительностью

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. рабочий выполнил три восьмых работы за 9 часо?? за какое время он выполнит семь двенадцатых работы если будет работать с той же производительностью
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7/12 и 3/8_общий знаменатель 24, получаем дроби 14/24 и 9/24 1)9/24:9=1/24-работа за 1 час 2)1/24*14/24=14(ч)-работа за 14 часов
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