Помогите пожалуйста решить задачу. рабочий выполнил три восьмых работы за 9 часо?? за какое время он выполнит семь двенадцатых работы если будет работать с той же производительностью

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу. рабочий выполнил три восьмых работы за 9 часо?? за какое время он выполнит семь двенадцатых работы если будет работать с той же производительностью

Автор: Гость